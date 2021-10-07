Новосибирск, 7 октября, 2021, 06:27 — ИА Регнум. Работы по восстановлению корпоративных сервисов Сибирской генерирующей компании продолжаются. Об этом сегодня, 7 октября, сообщил телеграм-канал компании.

Sibgenco.online СГК

«Именно поэтому — для потребителей, у кого заключены прямые договоры с предприятями СГК — пока остаются недоступными все дистанционные способы оплаты услуг ГВС и теплоснабжения — мобильное приложение и Личный кабинет СГК. Нет возможности оплаты и через партнёрские сервисы, которые предоставляют банки, Почта России и другие», — говорится в сообщении.

О восстановлении доступа к ресурсам в СГК пообещали сообщить дополнительно.

При этом, потребители, не имеющие прямых договоров с СГК, кто рассчитывается за коммунальные платежи через управляющие компании, РИЦ, Жилкомцентр и банковские учреждения, могут оплачивать услуги ЖКХ в обычном режиме.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что корпоративные сервисы Сибирской генерирующей компании накануне, 6 октября, оказались недоступны из-за сбоя на серверах.