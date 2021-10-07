Кызылский район, Тыва, 7 октября, 2021, 06:24 — ИА Регнум. На Чедерском месторождении в Туве могут начать добычу минеральной воды. Конкурс на разработку объявлен в департаменте по недропользованию в Центральном-Сибирском округе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Заявки желающих принять участие принимаются до 25 октября 2021 года, а итоги будут подведены 29 декабря. Размер сбора за участие составил чуть более 24,2 тыс. рублей.

В числе критериев для выявления победителя названы научно-технический уровень программ изучения и использования недр, полнота извлечения ресурсов, вклад в социально-экономическое развитие территории, экология и так далее.

«Стартовый размер разового платежа за пользование недрами — 1 308 262 (один миллион триста восемь тысяч двести шестьдесят два) рубля», — добавили в департаменте.

Добавим, что по данным республиканского правительства, запасы минеральных вод на Чедерском месторождении составляют от 38 кубометров в сутки на скважине №207а до 91 кубометра на скважине №234 — категории В.