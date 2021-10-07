Куала-Лумпур, 7 октября, 2021, 06:24 — ИА Регнум. Присутствие военно-морских сил Малайзии около архипелага Спратли было усилено после того, как в указанных водах заметили китайские корабли. Об этом 7 октября сообщает издание The Star со ссылкой на командующего восточным малайзийским флотом вице-адмирала Сабри Зали.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Малайзия

По его словам, к атоллу рифа Селерио направили еще одно военное судно, помимо двух других, уже осуществляющих здесь постоянное дежурство. Зали отметили, что Малайзия будет усиливать наблюдение за кораблями, пытающихся вторгнуться в ее воды.

Вице-адмирал добавил, что малайзийские ВМС в последнее время все чаще фиксируют подобные инциденты, о чем уведомляет министерство иностранных дел страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября власти Малайзии выразили протест послу Китая в Куала-Лумпур в связи с незаконным присутствием и деятельностью китайских кораблей в исключительной экономической зоне у малайзийского побережья.