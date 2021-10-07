Киев, 7 октября, 2021, 06:24 — ИА Регнум. Украинским элитам необходимо «похоронить конфликты», в противном случае Украина может не дожить до 2050 года, а современники не смогут даже наблюдать процесс распада страны. С таким заявлением 6 октября выступил бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев на своём YouTube-канале.

Флаг Украины

По его словам, к распаду Украины в ближайшем будущем приведут тяжелая экономическая ситуация, нехватка денег в казне, противостояние между украинцами. Различные части страны, считает политик, перейдут под юрисдикцию соседних государств.

«И всё, от Украины останется вот такой кусочек. Какой 2050 год? Мы не доживем до этого, если не начнем заниматься своей страной, если не пересмотрим правила игры внутри страны, если не похороним конфликты и не поставим себе общую цель», — объяснил он.

Одним из способов решения накопившихся проблем Мураев назвал федерализацию страны. По его мнению, получив большую самостоятельность, регионы Украины смогут эффективнее взаимодействовать с соседними государствами.