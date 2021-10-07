Новосибирск, 7 октября, 2021, 06:20 — ИА Регнум. В Новосибирске на неделе с 28 сентября по4 октября 2021 года зафиксировано повышениепотребительских цен на автомобильный бензин марки АИ-98 — на 0,1%. Об этом сообщил Новосибирскстат.

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Уточняется, что цены на остальные виды топлива оставались без изменения.

«На наблюдаемых АЗС в Новосибирске бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 44,00 до 47,10 руб. за 1 литр, марки АИ-95 — от 47,15 до 49,95 руб., марки АИ-98 — от 51,30 до 59, 50 руб., дизельное топливо — от 51,95 до 57,00 руб. за 1 литр», — говорится в сообщении регионального органа статистики.

При этом на соответствующей неделе 2020 года потребительские цены на автомобильный бензин и дизельное топливо не менялись.