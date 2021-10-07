Исламабад, 7 октября, 2021, 06:18 — ИА Регнум. До 20 человек возросло число жертв землетрясения на юге Пакистана. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба управления по борьбе со стихийными бедствиями страны.

Zeml.info Землетрясение

По данным руководителя ведомства Насира Насира, в результате землетрясения погибли 20 человек, ещё 200 человек получили травмы различной степени тяжести. Кроме того, сообщается о разрушении около сотни зданий, большое количество построек получили повреждения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 15 жертвах землетрясения, которое произошло в пакистанской провинции Белуджистан. Подземные толчки магнитудой 5,7 были зарегистрированы сейсмологами в 01:01 мск. По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие охарактеризовано как «разрушительное».