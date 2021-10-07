Порт-о-Пренс, 7 октября, 2021, 06:18 — ИА Регнум. Бывшая первая леди Гаити Мартин Моиз заверила, что готова ответить на все вопросы судебных властей, включая дела, не связанные с убийством. Об этом пишет Prensa Latina со ссылкой на Haiti24.

Twitter.commartinejmoise Супруга Жовенеля Моиза Мартин Моиз в госпитале после покушения

Вдова Жовенеля Моиза присутствовала на слушании дела под председательством судьи Гари Орельена, с которым она говорила в течение нескольких часов в столичном Дворце правосудия.

За пределами здания суда её ждали десятки сторонников в футболках с надписью Justice for Jovenel и фотографией бывшего президента.

В заявлениях для СМИ она подтвердила, что ответила на более чем 80 вопросов Орельена, и выразила готовность продолжить судебное разбирательство.

Она также заявила, что готова ответить на вопросы судебных властей относительно других громких дел, расследуемых в стране.

«Как бы там ни было, я готова. Мне не в чем себя упрекнуть», — сказала бывшая первая леди, чьё имя упоминается в таких делах, как убийство бывшего президента Ассоциации адвокатов Монферьера Дорваля и в деле Dermalog за предполагаемое взяточничество с немецкой компанией, производящей национальные идентификационные устройства.

Мартин также призвала тех, кто не получил повестку в суд, присутствовать на слушаниях и сотрудничать со следствием.

«Президент Жовенель Моиз доверял институтам. Поэтому я приглашаю всех, у кого есть вопросы по этому делу, сотрудничать с правосудием», — подчеркнула она.

Вдова была очевидцем покушения и во время нападения получила несколько ранений в руки и живот, после чего была доставлена в больницу в США. Через неделю она вернулась в Гаити для подготовки к национальным похоронам президента.