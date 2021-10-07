Анадырь, 7 октября, 2021, 06:19 — ИА Регнум. Семьи Чукотки в 2021 году получили 10,8 млн рублей при рождении первого и второго ребёнка. Средства выделяются из окружного и федерального бюджетов. Меры поддержки по-прежнему предоставляются без учёта доходов семьи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 октября в пресс-службе правительства округа.

stefan_kostov Ребенок

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На начало октября 139 получателям на первого ребёнка перечислено 6,7 млн рублей. Размер выплаты в этом году составляет 47 932 рубля.

Региональный материнский капитал на второго ребёнка получили 24 семьи. Общая сумма составила 4,1 млн рублей.

Отмечается, что с 19 сентября размер регионального материнского капитала на Чукотке составляет 30% от размера государственного материнского (семейного) капитала, установленного на дату обращения семьи за его получением.

Таким образом, сумма регионального материнского капитала составляет 145 200 рублей, 191 800 рублей выплачивают на второго ребёнка, рождённого с 1 января 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в России нужно ввести ежегодные выплаты к 1 сентября в размере до 32,7 тыс. рублей для семей с детьми в возрасте от 6 до 18 лет, заявил лидер «Справедливой России», депутат Госдумы Сергей Миронов.