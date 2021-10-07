Новосибирск, 7 октября, 2021, 06:13 — ИА Регнум. По программе модернизации первичного звена здравоохранения в 2021 году медицинские организации Новосибирской области получат более 600 единиц нового оборудования и 86 единиц санитарного транспорта. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения региона Александр Колупаев.

Правительство Новосибирской области Совещании в правительстве Новосибирской области под председательством первого заместителя губернатора Юрия Петухова

Он также отметил, что техническая готовность врачебной амбулатории с подстанцией скорой медицинской помощи в с. Верх-Тула сейчас составляет 85%.

Ход реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области на 2021−2025 годы», а также ключевые мероприятия нацпроекта «Здравоохранение» и проведение массовой прививочной кампании рассмотрели на совещании в правительстве региона под председательством первого заместителя губернатора Юрия Петухова 6 октября.

В свою очередь Юрий Петуховподчеркнул, что руководителям муниципалитетов необходимо оказать максимальную поддержку главным врачам и активнее осуществлять контроль за сроками и ходом проведения капитальных ремонтов в учреждениях здравоохранения и строительством ФАПов.

Также он поручил усилить на местах работу с трудовыми коллективами по разъяснению важности вакцинации, рейдовую работу, температурный контроль на рабочих местах, проверки соблюдения на предприятиях масочного режима для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Особое внимание необходимо уделить вакцинации пожилых граждан, а также учащихся высших и средних специальных учебных заведений и работников сферы образования.