Кызыл, 7 октября, 2021, 06:10 — ИА Регнум. В Туве за минувшие сутки выявлено 56 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 12 294, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Pixabay.com Больничная палата

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Лидером по приросту остаётся столица республики Кызыл (18 новых случаев). Диагноз также подтвердился у жителей Тоджинского, Улуг-Хемского, Барун-Хемчикского, Кызылского районов, города Ак-Довурак и так далее.

«Из 56 заболевших мужчин — 16, женщин — 40. По возрасту: детей до 17 лет — 22, от 18 до 49 лет — 20, от 50 до 64 лет — 12, старше 65 лет — 2», — отметили в минздраве.

В настоящее время в ковидных стационарах Кызыла лечатся 285 больных, в том числе 30 детей. К аппаратам ИВЛ подключены 16 пациентов. Занятость коечного фонда составила 65% из 450 коек.