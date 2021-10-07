Анадырь, 7 октября, 2021, 06:17 — ИА Регнум. Авиакомпания «СиЛа» с 4 октября начала перевозки по маршрутам Магадан — Кепервеем и Магадан — Певек с дозаправкой в аэропорту Омолон, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Чукотки.

Сергин В. А Аэропорт Магадана

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Рейсы выполняются один раз в неделю на Ан-28, вместимостью до 15 человек и субсидируются из федерального бюджета.

Стоимость билета составляет: Магадан — Кепервеем — 6600 рублей, из Магадана в Певек — 8000 рублей.

Отмечается, что в целях улучшения транспортной доступности и снижения стоимости билетов «СиЛа» с 2017 года выполняет субсидированные перевозки по маршруту Магадан — Омолон и обратно. Стоимость субсидированного билета — 15 тыс. рублей. Всего было 294 рейса, перевезено 2,3 тыс. человек. В 2021 году размер субсидии, предоставляемой из бюджета Чукотки на выполнение этих авиарейсов составляет 12,1 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, единая дальневосточная авиакомпания «Аврора» начала выполнять регулярные беспосадочные полёты по маршруту Владивосток — Советская Гавань.