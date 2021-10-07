Якутск, 7 октября, 2021, 06:13 — ИА Регнум. Жительница Якутии, работавшая наблюдателем от партии «Единая Россия», написала письмо главе республики Айсену Николаеву с просьбой разобраться, почему ей не заплатили за работу наблюдателем на выборах в Госдуму РФ, которые состоялись 17−19 сентября. Женщина пишет, что её кормят обещаниями и одна структура партии отсылает к другой, но денег так и не дали, сообщает 7 октября корреспондент ИА REGNUM. Скан письма опубликован в социальных сетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Единая Россия

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«Я работала на выборах ГД РФ в сентябре 2021 года в течение трёх дней от партии ЕР в качестве наблюдателя. За работу наблюдателя была обещана заработная плата. Сначала обещали оплатить за работу до начала выборов, потом в период выборов, потом в течение недели, но оплаты так и нет до настоящего времени. Выборы прошли, но оплату люди так и не получили. Сейчас непонятно, кто должен платить», — говорится в обращении якутянки к главе региона.

Она подчеркнула, что наблюдатели в республике соглашались работать в надежде на заработок. По её словам, региональный штаб партии расформирован, но в региональном исполкоме ссылаются на него. В местном штабе женщине заявили, что им деньги на оплату работы наблюдателей не поступали.

«Прошу вас разобраться в сложившейся ситуации и дать поручения ответственным лицам за выборы в Якутии от партии «Единая Россия» оплатить работу наблюдателей», — написала якутянка Айсену Николаеву.

Руководитель РИК ЯРО партии «Единая Россия» Владимир Аммосов сообщил ИА SakhaDay, что женщине, пожаловавшейся главе региона, ответят в установленные сроки. Дать более подробный комментарий он отказался.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам выборов в Госдуму РФ в Якутии «Единая Россия» заняла второе место после КПРФ. Результат КПРФ — 35,15%, «Единой России» — 33,22%.