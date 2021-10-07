Москва, 7 октября, 2021, 06:03 — ИА Регнум. По официальным данным из Израиля, Исландии, Великобритании и других стран, привитые от COVID-19 болеют чаще и тяжелее, чем непривитые, но власти продолжают заставлять всех прививать, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры» на платформе YouTube.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Кургинян

Кургинян в издании Independent привел заявление директора Оксфордской группы вакцин сэра Эндю Полларда, который является очень крупной фигурой в процессе вакцинаторской трансформации мира. Выступая перед британской межпартийной парламентской группой по коронавирусу, он признал, что с увеличением свидетельств того, что вакцинированные люди также могут быть инфицированы штаммом «Дельта», становится все менее вероятным достижение коллективного иммунитета к коронавирусу, а значит, вирус будет циркулировать среди людей.

«В отношении к коронавирусу мы четко понимаем, что этот штамм, штамм «Дельта» будет по-прежнему заражать людей. И это означает, что любой, кто еще не вакцинирован, в какой-то момент повстречается с вирусом. В этой ситуации коллективный иммунитет невозможен. Это даже более серьезная причина не создавать вокруг него программу вакцинации», — заявил Поллард.

Далее политолог привел публикацию в газете Times of Israel от 8 августа текущего года, в которой приводится информация двенадцатого канала новостей, который, ссылаясь на данные министерства здравоохранения Израиля, сообщает, что 14 израильтян были заражены COVID-19 через неделю после ревакцинации или третьей прививки.

«А информацию из Исландии мы тоже оставим без внимания, при том, что она носит совершенно официальный характер? 3 августа 2021 года главный санитарный врач Исландии Торелл Гуднессон дает пресс-конференцию по эпидемиологической обстановке в Исландии. Казалось бы, куда уж официальней? Гуднессон сообщает о том, что в Исландии, где на эту дату доля вакцинированного населения составляла 71%, а среди лиц старше 40 лет превысила 85%… возможно, придется ввести новые противоэпидемиологические ограничения, так как заболеваемость COVID растет пугающими темпами, а сеть больниц будет перегружена. При этом главный санитарный врач Исландии признает, что большинство заболевших и свыше 50% госпитализированных — это вакцинированные граждане», — приводит информацию Кургинян.

Схожая информация в тот же день поступила из Израиля. Премьер-министр страны Нафтали Беннет во время встречи с лидерами правящей коалиции 3 августа заявил, что количество случаев заражения COVID быстро растет и необходимо снова завинчивать карантинные гайки. И это несмотря на «победоносное вакцинирование» в Израиле, которое ставят в пример «невежественным» жителям России.

1 августа в программе «Лицом к нации» на телеканале CBS сообщалось о том, что глава службы здравоохранения Израиля Шарон Эльрой-Прайс заявила, что около 50% заразившихся новым коронавирусом в стране оказались полностью вакцинированными людьми. При этом раньше считалось, что полностью вакцинированные защищены. При этом тяжелых случаев заболевания коронавирусом в Израиле оказалось больше среди вакцинированных групп населения почти всех возрастов, кроме молодого населения. Но при этом среди заразившихся молодых людей оказалось намного больше вакцинированных, чем невакцинированных.

При этом официальные власти Израиля напирают на необходимость ревакцинации, однако и среди ревакцинированных с тремя прививками, по официальной израильской информации, случаев заболевания оказывается больше, чем среди невакцинированных без послабления по части тяжести заболевания.

«Вот эту информацию нельзя утаить, она объективна, это не болтовня о демонах, находящихся в вакцинах, это не рекомендации пить раствор поваренной соли, а не вакцинировать. Информацию, которую нельзя утаивать и которая объективна, будут впитывать и осмысливать люди, сохранившие способность к осмыслению, а их еще немало! И что собирается с этим делать наш отечественный официоз, а также официоз в западных странах, где этой информации еще больше и она доступнее?» — заявил Кургинян.

По его словам, любые разговоры о титрах антител и прочих вещах в поддержку вакцинации на фоне этой информации будут смотреться нелепо, а мыслящие люди, представив упомянутую выше статистику, скажут, что либо их хотят извести на корню, либо хотят обогатиться за счет из здоровья, но в обоих случаях это преступление.