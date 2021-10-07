Официально привитые болеют COVID чаще и сильнее. Зачем всех насильно колют?
Москва, 7 октября, 2021, 06:03 — ИА Регнум. По официальным данным из Израиля, Исландии, Великобритании и других стран, привитые от COVID-19 болеют чаще и тяжелее, чем непривитые, но власти продолжают заставлять всех прививать, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры» на платформе YouTube.
Кургинян в издании Independent привел заявление директора Оксфордской группы вакцин сэра Эндю Полларда, который является очень крупной фигурой в процессе вакцинаторской трансформации мира. Выступая перед британской межпартийной парламентской группой по коронавирусу, он признал, что с увеличением свидетельств того, что вакцинированные люди также могут быть инфицированы штаммом «Дельта», становится все менее вероятным достижение коллективного иммунитета к коронавирусу, а значит, вирус будет циркулировать среди людей.
Далее политолог привел публикацию в газете Times of Israel от 8 августа текущего года, в которой приводится информация двенадцатого канала новостей, который, ссылаясь на данные министерства здравоохранения Израиля, сообщает, что 14 израильтян были заражены COVID-19 через неделю после ревакцинации или третьей прививки.
Схожая информация в тот же день поступила из Израиля. Премьер-министр страны Нафтали Беннет во время встречи с лидерами правящей коалиции 3 августа заявил, что количество случаев заражения COVID быстро растет и необходимо снова завинчивать карантинные гайки. И это несмотря на «победоносное вакцинирование» в Израиле, которое ставят в пример «невежественным» жителям России.
1 августа в программе «Лицом к нации» на телеканале CBS сообщалось о том, что глава службы здравоохранения Израиля Шарон Эльрой-Прайс заявила, что около 50% заразившихся новым коронавирусом в стране оказались полностью вакцинированными людьми. При этом раньше считалось, что полностью вакцинированные защищены. При этом тяжелых случаев заболевания коронавирусом в Израиле оказалось больше среди вакцинированных групп населения почти всех возрастов, кроме молодого населения. Но при этом среди заразившихся молодых людей оказалось намного больше вакцинированных, чем невакцинированных.
При этом официальные власти Израиля напирают на необходимость ревакцинации, однако и среди ревакцинированных с тремя прививками, по официальной израильской информации, случаев заболевания оказывается больше, чем среди невакцинированных без послабления по части тяжести заболевания.
По его словам, любые разговоры о титрах антител и прочих вещах в поддержку вакцинации на фоне этой информации будут смотреться нелепо, а мыслящие люди, представив упомянутую выше статистику, скажут, что либо их хотят извести на корню, либо хотят обогатиться за счет из здоровья, но в обоих случаях это преступление.