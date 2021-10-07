Горно-Алтайск, 7 октября, 2021, 06:01 — ИА Регнум. Суд в Республике Алтай удовлетворил иск о взыскании с бывшего главного врача республиканской больницы Сергея Близнюку денежных средств, полученных в качестве взятки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

A-r-e-s Взятка

Год назад, в сентябре 2020 года его признали виновным в получении 900 тыс. рублей за обеспечении победы коммерческой организации в конкурсе на поставку медицинского оборудования и расходных материалов.

400 тыс. из этой суммы были найдены при задержании и конфискованы. Оставшиеся 500 тыс. рублей будут взысканы по решению суда.

«Суд согласился с требованием прокурора и принял решение о взыскании с ответчика в пользу Российской Федерации в солидарном порядке денежных средств, полученных в качестве взятки, в сумме 500 000 рублей в доход Российской Федерации», — отметили в надзорном ведомстве.