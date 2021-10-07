Новосибирск, 7 октября, 2021, 06:01 — ИА Регнум. В Новосибирской области завтра, 8 октября, запустят линию массового производства российских серверов. Об этом сообщило региональное правительство.

Сервер

«Производственная линия по массовому производству российских серверов запускается в Новосибирской области в соответствии национальными целями развития России», — уточнили в областной администрации.

Отмечается, что линию запускает компания Sitronics Group на новосибирском заводе «Лампирис».