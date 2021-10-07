Пекин, , 05:54 — REGNUM Встреча китайской и американской делегаций в Швейцарии носила конструктивный характер, сообщили 7 октября в пресс-службе министерства иностранных дел Китая.

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В переговорах приняли участие член Политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), глава секретариата Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Стороны провели всесторонний, откровенный и глубокий обмен мнениями по вопросам двусторонних отношений, по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес. Встреча была конструктивной и способствовала улучшению взаимопонимания», — говорится в сообщении китайского внешнеполитического ведомства.

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Стороны, как следует из заявления, договорились о реализации договорённостей, достигнутых 10 сентября в ходе телефонных переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена, в частности, вернуть отношения двух стран на путь здорового и стабильного развития, укреплять стратегические коммуникации, предотвращать конфликты и конфронтацию.

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