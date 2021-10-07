Лима, 7 октября, 2021, 05:51 — ИА Регнум. Новый состав правительства привёл к присяге президент Перу Педро Кастильо. Церемония транслируется 7 октября в прямом эфире государственного TV Perú.

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Главой нового кабинета министров стала экс-спикер парламента Перу Мирта Васкес. Главой МИД остался Оскар Мауртуа де Романья, занимавший этот пост в прежнем составе правительства. Свои посты сохранили министры обороны и экономики.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Перу Кастильо в своём обращении к нации 6 октября сообщил об отставке правительства во главе с председателем Гидо Бельидо Угарте. Лидер Перу выразил благодарность всем министрам и объяснил своё решение необходимостью повысить управляемость и сохранить равновесие между властями.