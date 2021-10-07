Благовещенск, 7 октября, 2021, 05:59 — ИА Регнум. Одобрена заявка Амурской области на получение инвестиционного бюджетного кредита в 2,5 млрд рублей. Такое решение было принято на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 октября в пресс-службе правительства области.

«Ярославльводоканал» Очистные сооружения

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Эти средства потратят на реконструкцию очистных сооружений в Благовещенске, кредит станет софинансированием работ.

«Реконструкция очистных сооружений даст возможность подключить к ним новые объекты. Одним из крупнейших объектов комплексной жилищной застройки в Благовещенске является «Северный жилой район», где планируется строительство около 500 тыс. кв. метров жилья и всей сопутствующей социальной инфраструктуры. По планам, реконструкция очистных сооружений начнется в 2022 году», — отметил глава региона Василий Орлов.

Приамурье также получит бюджетные кредиты на строительство и реконструкцию водозабора «Северный», а также на возведение детского сада на 350 мест в Благовещенске.

Как сообщало ИА REGNUM, глава столицы Амурской области Олег Имамеев не откликнулся на просьбу горожан сделать в Благовещенске хорошую водоочистную станцию, чтобы из крана текла чистая горячая воды. Он предложил горожанам решать эту проблему самостоятельно.