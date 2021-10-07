Кызыл, 7 октября, 2021, 05:46 — ИА Регнум. Жителей Тувы предупредили об ухудшении погоды. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС, в течение суток 7 октября местами по региону ожидается сильный снег.

uknowgayle Снегопад

В связи с этим возможно отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах — гололедица. Гололёд ожидается в том числе на улицах Кызыла. Северо-западный ветер усилится до 15−20 метров в секунду.

Жителям рекомендовано избегать деревьев и линий электропередач. Водителям — проверить резину, а также поставить машину в гараж, либо парковать вдали от деревьев.