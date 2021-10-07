Москва, 7 октября, 2021, 06:04 — ИА Регнум. Необычное дело поступило в Мещанский районный суд Москвы. Глава совета директоров и один из конечных бенефициаров лишённого лицензии банка «Платина» Андрей Грибов подал иск о защите чести и достоинства к Центробанку России. В нём он пытается обжаловать часть сведений, указанных в пресс-релизе регулятора в день отзыва лицензии. Помимо этого, в качестве компенсации истец требует 1 млрд рублей. Судья оставил иск без движения до 25 октября 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

Заявление было подано 24 сентября 2021 года, а 29 сентября судья Городилов оставил дело без движения из-за недочётов, указав, что оно не соответствует требованиям ГПК РФ.

«В частности, в соответствии с положениями статьи 131 ГПК РФ, в исковом заявлении должно быть указано, в чем заключается нарушение либо угроза нарушения прав, свобод или законных интересов истца и его требования. Вместе с тем, обращаясь в суд с указанным иском, заявитель не указывает, в чем заключается нарушение либо угроза нарушения его прав, свобод или законных интересов со стороны ответчика», — уточняется в определении судьи.

Напомним, ранее Грибов в комментариях СМИ заявлял, что не согласен с обвинениями об участии «Платины» в непрозрачных операциях, которые направлены на расчеты между физлицами и нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами.

До этого владельцы и топ-менеджеры банков, у которых отозвали лицензии, практиковали лишь обжалование соответствующего приказа ЦБ РФ. За последние годы это не удавалось никому, и в конечном итоге в банках переходили к принудительной ликвидации или более затяжному пути к финишной прямой — банкротству.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, банк «Платина», занимавший 246-е место в банковской системе РФ, остался без лицензии 17 сентября 2021 года. Размер страховой ответственности на эту дату оценивался в 107 млн рублей. На сегодня выплачено 21,09%.

Банк в числе прочего обслуживал расчёты по платёжной системе «КиберПлат» (CyberPlat), а в результате отзыва лицензии у полумиллиона россиян зависли в ней платежи — налоги, штрафы, в том числе в ГИБДД.