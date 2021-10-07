Улан-Удэ, 7 октября, 2021, 05:35 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ 6 октября произошло сразу два ДТП, связанные с наездом автомобиля на мать с ребёнком. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по республике.

Управление ГИБДД по Бурятии ДТП в Улан-Удэ

Так, в 8 утра 41-летний водитель Toyota Camry в 140 «а» квартале сбил женщину 1993 года рождения, переходившую дорогу с ребёнком на руках. Как отмечается, пострадавшая переходила дорогу вне пешеходного перехода.

«В результате ДТП женщина и ее 3-летняя дочь с травмами госпитализированы в БСМП», — отметили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, чуть позже в тот же день аналогичное происшествие произошло в центре города, на улице Балтахинова. Женщину с ребёнком на руках сбили на регулируемом пешеходном переходе.

«По наезду на Балтахинова — женщина и ее 2-летний сын после осмотра отпущены домой на амбулаторное лечение», — добавили в ГИБДД.