Владивосток, 7 октября, 2021, 05:49 — ИА Регнум. Во Владивостоке начался 6 октября фестиваль «Дни Республики Беларусь в Приморском крае», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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Открывая фестиваль, губернаторОлег Кожемяко отметил, что Белоруссия и Приморье неразрывно связаны традициями, культурой и деловыми отношениями.

«Нашим народам легко общаться, мы доверяем друг другу. А если говорить о продукции Беларуси — это всегда знак качества. В городах и районах Приморья проводятся ярмарки белорусских товаров, наши предприятия закупают технику союзного государства, только СУЭК приобретает 29 БелАЗов. Рассчитываю, что этот фестиваль еще больше укрепит отношения между нашими регионами», — сказал Кожемяко.

Фестиваль проходит на центральной площади Владивостока. Свою продукцию предлагают 11 белорусских производителей.

6 октября торжественно открылось отделение посольства Белоруссии во Владивостоке.

А в краевой филармонии прошёл концерт белорусского ансамбля «Весялуха NEW».

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье с 5 по 10 октября пройдут Дни Белоруссии — во Владивостоке запланирован ряд деловых и культурных мероприятий, посвященных укреплению дружеских и деловых связей с белорусским народом.