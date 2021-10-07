Благовещенск, 7 октября, 2021, 05:28 — ИА Регнум. В Приамурье помимо переписчиков во время Всероссийской переписи населения будут работать 300 волонтёров. В основном они будут находиться на переписных участках, которые откроются на базе многофункциональных центров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 октября в пресс-службе правительства региона.

Правительство Красноярского края Перепись населения в Красноярском крае

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Всероссийская перепись начнётся в Амурской области 15 октября, в том числе принять в ней участие можно будет через портал Госуслуг.

«В настоящее время процесс отбора переписчиков практически завершен. Вакантные места сейчас пока есть только в городе Свободный. Со всеми специалистами будет заключен временный договор, по которому за выполненную работу они получат вознаграждение порядка 18 тысяч рублей», — рассказала руководитель Амурстата Галина Давыдова.

Как сообщало ИА REGNUM, в переписи населения в 2021 году большинство жителей России (58%) планируют принять участие онлайн через портал «Госуслуги». Не собираются участвовать во Всероссийской переписи населения 19% граждан.