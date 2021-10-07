Южно-Сахалинск, 7 октября, 2021, 05:24 — ИА Регнум. На Сахалине военный городок Хомутово-2 с 25 октября будет получать тепло от газовой котельной, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

Duribass Газовая котельная

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Данная котельная с 2016 года отапливает объекты Хоутово-1. Теперь на неё запитают 8 домов, в которых проживает 1800 человек, Хомутово-2. Жители военного городка жаловались на плохое качество теплоснабжения от старой угольной котельной. Перевести населённый пункт ранее было невозможно — велись долгие согласования с Минобороны РФ.

«Этот отопительный сезон микрорайон начинает со старой угольной котельной, но к 25 октября его должны подключить к новой газовой. Работу необходимо провести спокойно и грамотно, чтобы у людей дома не было перебоев с теплом. Срывов отопительного сезона быть не должно — это недопустимая ситуация», — пояснил губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской АО температура воздуха ещё не опустилась до отметки, когда положено давать отопление, но запуск тепла уже начался. Отопительный сезон стартовал в Биробиджанском районе.