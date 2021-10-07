Владивосток, 7 октября, 2021, 05:17 — ИА Регнум. Во Владивостоке для защиты городских территорий от подтоплений началась расчистка русел рек Богатая и Пионерская. Подрядчик уберет растительность и наносы, выполнит дноуглубление, выровняет береговую линию, проведет её укрепление на проблемных участках, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 октября в пресс-службе городской мэрии.

Река

Читайте также: В Воронежской области до конца года расчистят 27 километров рек

Протяженность участков работ составит 5,1 км на реке Богатая и 1,2 км — на реке Пионерская. Завершить расчистку и берегоукрепление подрядная организация должна до 15 декабря.

Также очистили от мусора участки под мостами — всего более 30 адресов.

«В полномочия муниципалитета входит расчистка подмостовых пространств, а также вывоз мусора и ликвидация свалок на берегу. Последние работы регулярно проводят бригады муниципального предприятия «Содержание городских территорий», а для расчистки участков рек под мостами мы привлекаем подрядчиков», — пояснили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, работы по расчистке шести водных объектов протяженностью 27 км проведут в Воронежской области до конца 2021 года.