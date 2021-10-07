Вашингтон, , 05:15 — REGNUM Группировка российских хакеров якобы пыталась взломать правительственные сайты США и Европы. Такое заявление сделал телеканал CNN со ссылкой на экспертов в сфере кибербезопасности.

Хакер TheDigitalArtist

Как пояснил телеканалу старший вице-президент американской компании в сфере кибербезопасности Mandiant, группировка российских хакеров создала угрозу для ряда правительственных структур и организаций, специализирующихся на политических и внешнеполитических вопросах. Также под угрозой оказались сайты поставщиков технологий, предоставляющих прямой или косвенный доступ к конечным целевым организациям в Северной Америке и Европе.

В кибератаках подозревается та же группа хакеров, которую обвиняют в причастности к взломам правительственных сайтов США в 2020 году. Кроме того, этой же группировке приписывают атаку с использованием софта SolarWinds, в которой сласти США обвиняют Россию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США назвали вирусы-вымогатели проблемой национальной безопасности, поскольку такие действия вредят экономике и инфраструктуре страны, а нападения на систему здравоохранения угрожают жизни людей.

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