Владивосток, 7 октября, 2021, 05:10 — ИА Регнум. Единая дальневосточная авиакомпания «Аврора» начала выполнять регулярные беспосадочные полёты по маршруту Владивосток — Советская Гавань, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморского края 7 октября.

confused_me Самолет

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Отмечается, что рейсы будут выполняться по вторникам и пятницам.

За первые месяцы работы «Аврора» перевезла уже более 28 тыс. пассажиров. По маршруту Владивосток — Советская Гавань будут будут летать АН-24.

Стоимость авиабилета экономкласса — 7050 рублей в одну сторону.

«Цель — сделать авиаперелеты для дальневосточников более доступными. Пока в планах — удвоить пассажиропоток за последующие пять лет. Чтобы через пять лет авиакомпанией в год могли пользоваться более 2 млн человек. Авиаперевозки будут осуществляться из 410 населенных пунктов Дальнего Востока по 535 социально значимым маршрутам, среди них 66 — межрегиональных, 469 — местных», — сказал ранее полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, с января по август 2021 года международный аэропорт Благовещенска обслужил как никогда много пассажиров. Рекордным стал пассажиропоток в 457,5 тыс. человек.