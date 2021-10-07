Улан-Удэ, 7 октября, 2021, 05:06 — ИА Регнум. Смертность среди пациентов с коронавирусом в Бурятии продолжает расти. За минувшие сутки зарегистрировано сразу шесть летальных случаев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Все скончавшиеся за сутки были в возрасте старше 65 лет. Таким образом, общее число жертв COVID-19 достигло 1872.

По состоянию на 7 октября, в ковидных стационарах республики лечатся 619 пациентов. 61 тяжёлый больной находится в реанимации, из них 28 подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторное лечение получают более 1,4 тыс. человек.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 767 коек: занято — 619, свободно — 148 коек. Занятость коечного фонда составляет 80,7%», — отметили в штабе.