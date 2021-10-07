Буэнос-Айрес, 7 октября, 2021, 04:57 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировали сейсмологи на севере Аргентины. Об этом 7 октября сообщает Геологическая служба США.

Землетрясение

Подземные толчки были зафиксированы в 02:38 мск. Эпицентр землетрясения находился в 21 км к юго-западу от города Эль-Гапон (население около 8,3 тыс. человек). Очаг подземных толчков располагался на глубине десяти км.

Информация о возможных пострадавших или разрушениях инфраструктуры не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,0 на юге Пакистана, жертвами которого стали как минимум 15 человек.