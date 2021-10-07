Улан-Удэ, 7 октября, 2021, 04:55 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки выявили 111 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 89 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

Таким образом, всего за время пандемии в республике подтверждено 59 678 случаев COVID-19. Выздоровели к настоящему времени 51 231 человек, в том числе 135 за последние сутки.