Создатель мРНК-вакцин описал, как они усиливают COVID. Официоз замалчивает
Москва, 7 октября, 2021, 04:52 — ИА Регнум. Российский официоз через крупнейшие информационные площадки пытается всячески замолчать антителозависимое усиление нового коронавируса посредством вакцин от COVID-19, противопоставляя мнению крупных западных специалистов отечественную «мелочь», заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры» на платформе YouTube.
По словам политолога, порой многое из обсуждения носит буквально трагифарсовый характер. В подтверждение своих слов он привел заявление врача-инфекциониста Екатерины Степановой от 1 августа 2021 года, которое было опубликовано «официальным донельзя ТАСС».
При этом, как отмечает эксперт, Степанова окончила институт по специальности педиатрия и никогда всерьез не занималась исследованием антителозависимого усиления инфекции и никаких научный заслуг в этой области не имеет. Но говорит так уверенно, что такое усиление никакого отношения к вакцинации не имеет, будто бы посвятила изучению этого сложного явления всю жизнь. При этом зачем-то странным образом главная информационная площадка России опирается именно на ее мнение по этому вопросу, а не на мнение специалиста.
Давая ответ на вопрос, Кургинян сослался на интервью одного из изобретателей технологии мРНК-вакцин Роберта Мэлоуна от 28 июля 2021 года, которое было опубликовано на канале бывшего старшего советника экс-президента США Дональда Трампа Стивена Бэннона на видео-хостинге Rumle, являющимся аналогом YouTube, который предпочитают американские правоконсерваторы. Мэлоун в интервью выражает свое отношение к заявлению компании Pfizer о необходимости ревакцинации пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.
«Мы слышали от Фаучи, что титры концентрации вирусных частиц на слизистых носа одинаковы у привитых и непривитых. Фаучи делится информацией выборочно, он знает больше, чем рассказывает. Назальные титры — это очень плохой индикатор по сравнению с титрами в забранной крови. А вчера новости NBC выдали сообщение со ссылкой на неназванного правительственного чиновника, что титры у вакцинированных на самом деле выше, чем у невакцинированных. Что это значит, и почему мы теперь наблюдаем за истерической беготней? Происходит ровно то, что было бы ожидаемо при антителозависимом усилении инфекции. Что такое антителозависимое усиление? Если коротко — это значит, что вакцина привела к тому, что вирус стал более заразным, чем можно было бы ожидать в отсутствие вакцины. Оно приводит к тому, что вирус размножается быстрее, чем он это делал бы из вакцины. Это худший кошмар вакцинолога», — заявил Мэлоун.
Мэлоун также сослался на прецедент с вакцинацией в 1960-х годах от респираторно-синциатиального вируса, которая привела к большем числу смертей среди привитых детей, чем среди непривитых. То же самое произошло с вакциной от лихорадки денге Dengvaxia и то же самое происходило с любой программой разработки вакцин от коронавирусов и особенно с людьми. Кроме того, он отметил, что с самого начала предупреждал о таких рисках.
Таким образом, продолжает Кургинян, по одну сторону расположен среднегабаритный специалист Степанова, которая не посвятила свою жизнь разработкам вакцин и не имеет исчерпывающего о них представления, а по другую — создатель мРНК-вакцин Мэлоун, который говорит буквально противоположное. И почему-то прозападная российская элита, которая всю постсоветскую жизнь постулировала, что мнение какого угодно специалиста из России ничто по сравнению с мнением западных светил, теперь превозносит мнение Степановой и пренебрегает мнением Мэлоуна и не где-нибудь, а в ТАСС.