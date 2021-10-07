Москва, 7 октября, 2021, 04:52 — ИА Регнум. Российский официоз через крупнейшие информационные площадки пытается всячески замолчать антителозависимое усиление нового коронавируса посредством вакцин от COVID-19, противопоставляя мнению крупных западных специалистов отечественную «мелочь», заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры» на платформе YouTube.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Чем дальше вакцинаторы продвигаются в осуществлении своих задач, тем важнее отслеживать издержки этого продвижения. Поэтому сейчас всё, что относится к разряду максимально объективных данных по поводу этих издержек, должно быть как минимум на слуху, в этом война. Сумеют замолчать или это окажется на слуху? Пропустит общественное сознание мимо ушей всё это или возмутится. А это зависит от того, как это всё подано. И хотелось бы, чтобы всё это сейчас, все эти издержки, были не просто на слуху, а в центре внимания обсуждения», — заявил Кургинян.

По словам политолога, порой многое из обсуждения носит буквально трагифарсовый характер. В подтверждение своих слов он привел заявление врача-инфекциониста Екатерины Степановой от 1 августа 2021 года, которое было опубликовано «официальным донельзя ТАСС».

При этом, как отмечает эксперт, Степанова окончила институт по специальности педиатрия и никогда всерьез не занималась исследованием антителозависимого усиления инфекции и никаких научный заслуг в этой области не имеет. Но говорит так уверенно, что такое усиление никакого отношения к вакцинации не имеет, будто бы посвятила изучению этого сложного явления всю жизнь. При этом зачем-то странным образом главная информационная площадка России опирается именно на ее мнение по этому вопросу, а не на мнение специалиста.

«Но зачем-то понадобилось выпускать кого-то, кто бойко оттарабанит, что «антителозависимое усиление инфекции никакого отношения к вакцинации не имеет». Почему выпускают среднегабаритного специалиста, не имеющего прямого отношения к очень сложной теме, мне лично понятно. Потому что разболтано всё. «Что значит, почему ее выпускаем? Кто есть под рукой, того и выпускаем». Девочки набрали, посмотрели: «О, давай!». А вот зачем кого-то выпускают, вот главное», — заявил политолог.

Давая ответ на вопрос, Кургинян сослался на интервью одного из изобретателей технологии мРНК-вакцин Роберта Мэлоуна от 28 июля 2021 года, которое было опубликовано на канале бывшего старшего советника экс-президента США Дональда Трампа Стивена Бэннона на видео-хостинге Rumle, являющимся аналогом YouTube, который предпочитают американские правоконсерваторы. Мэлоун в интервью выражает свое отношение к заявлению компании Pfizer о необходимости ревакцинации пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.

Мэлоун также сослался на прецедент с вакцинацией в 1960-х годах от респираторно-синциатиального вируса, которая привела к большем числу смертей среди привитых детей, чем среди непривитых. То же самое произошло с вакциной от лихорадки денге Dengvaxia и то же самое происходило с любой программой разработки вакцин от коронавирусов и особенно с людьми. Кроме того, он отметил, что с самого начала предупреждал о таких рисках.

Таким образом, продолжает Кургинян, по одну сторону расположен среднегабаритный специалист Степанова, которая не посвятила свою жизнь разработкам вакцин и не имеет исчерпывающего о них представления, а по другую — создатель мРНК-вакцин Мэлоун, который говорит буквально противоположное. И почему-то прозападная российская элита, которая всю постсоветскую жизнь постулировала, что мнение какого угодно специалиста из России ничто по сравнению с мнением западных светил, теперь превозносит мнение Степановой и пренебрегает мнением Мэлоуна и не где-нибудь, а в ТАСС.