Эр-Рияд, , 04:49 — REGNUM Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), запущенный хуситами из йеменского движения «Ансар Аллах», был перехвачен и ликвидирован системами ПВО в Саудовской Аравии. Об этом 7 октября сообщает телеканал Sky News Arabia.

Боевой беспилотник

Уточняется, что БПЛА был заминирован и направлялся в сторону аэропорта в городе Абха. В результате перехвата произошёл взрыв, фрагменты беспилотника упали на землю и нанесли лёгкие травмы нескольким сотрудникам аэропорта.

Отмечается, что в результате подрыва заминированного беспилотника в здании аэропорта было выбито несколько окон.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что МИД Йемена выдвинул в ООН предложение заблокировать финансы хуситов.

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