Хабаровск, 7 октября, 2021, 04:51 — ИА Регнум. В Хабаровском крае вакцинировались от коронавируса более 350 тыс. жителей. сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Cap.ru В одном из ковидных стационаров

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На утро 7 октября привились от COVID-19 350 236 жителей края. Полностью завершили курс вакцинации 326 693 человека.

С начала пандемии зарегистрировано 85 711 носителей коронавируса, скончались 822 пациента (+4 за сутки).

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Как сообщало ИА REGNUM, в Артеме Приморья пациенты ковидного отделения написали в соцсетях о бедственном положении в больнице.