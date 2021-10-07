Тегеран, 7 октября, 2021, 06:50 — ИА Регнум. 6 октября командующий пограничной службой полиции Исламской Республики Иран объявил о конфискации более 3 тонн наркотиков в пограничниками провинции Систан и Белуджистан. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Бригадный генералАхмад Али Гударзисообщил эту новость, заявив, что пограничники провинции Систан и Белуджистан были проинформированы о деятельности крупной банды наркоторговцев.

«Пограничники собрали разведданные о деятельности этой наркобанды и выяснили, что контрабандисты планировали переправить запрещенные наркотики из юго-восточных регионов в центральные районы страны», — отметил он.

По словам Гударзи, в ходе операции пограничникам удалось изъять 2679 килограммов опиума. Он также сообщил, что пограничники Саравана изъяли 571 килограмм опиума в ходе другой операции.

Исламская Республика активно борется с торговлей наркотиками, имеющими происхождение в Афганистане, в течение последних четырех десятилетий, несмотря на ее высокие экономические и человеческие издержки. Страна потратила более сотен миллионов долларов на закрытие своих границ и предотвращение транзита наркотиков, предназначенных для европейских, арабских и центральноазиатских стран.