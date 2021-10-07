Москва, 7 октября, 2021, 04:47 — ИА Регнум. Уровень расходов жителей России на лекарства и онлайн-консультации врачей за последний год (до июня 2021 года) существенно возрос, говорится в результатах исследования, проведённого РГС Банком.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аптека

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Эксперты банка отметили, что самая большая доля расходов населения приходится на продукты питания (38% транзакций). За ней следуют категория, связанная с автомобилем (15%), хозяйственные и строительные товары (13%), электроника (8%) и одежда (7%).

«При этом ожидаемо значительной оказалась доля трат в категориях аптеки (6%) и консультации врачей (3%)», — говорится в материалах.

Категория «медицина» уже в июне 2021 года года вошла в пятёрку категорий-лидеров трат, вытеснив «электронику». Средний чек в аптеке за это время и в июне, и в предшествующие ему 12 месяцев составлял примерно 600 рублей.

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Покупка лекарств онлайн разрешена в России поправками к закону от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Исключение составляют рецептурные препараты, средства с объемной долей этанола свыше 25%, психотропные вещества.