Тегеран, , 06:51 — REGNUM 6 октября министр иностранных дел Ирана заявил: «Если венский переговорный процесс будет таким же, как и предыдущие 8 лет, страна примет соответствующее решение». Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Выступая на встрече с группой руководителей иранских фондов в Москве, министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахианотметил: «Если мы добьемся ощутимых успехов в обеспечении прав иранского народа на предстоящих переговорах в Вене с другими сторонами, подобное соглашение внесет вклад в программу устойчивого экономического развития 13-й администрации Исламской Республики».

В другом месте своего выступления он подчеркнул, что отношения с Россией и соседними странами являются приоритетом внешней политики Ирана, сообщив, что новая иранская администрация готова сделать серьезный и эффективный скачок в отношениях между Ираном и Россией.

Заявив, что воля двух президентов заключается в расширении и развитии отношений, он сообщил: «Это обстоятельство предоставляет нам хорошую возможность достижения новых успехов в рамках развития и реализации отношений во всех секторах, представляющих взаимный интерес».