Тегеран, 7 октября, 2021, 11:04 — ИА Регнум. 6 октября посол и временный поверенный в делах постоянного представительства Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций заявил, что терроризм не может и не должен быть связан с какой-либо религией, национальностью, цивилизацией или этнической группой. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Захра Эршади выступила в 6-м комитете Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН) от имени Движения Неприсоединения (ДН) с заявлением под названием «Меры по искоренению международного терроризма».

Она отметила, что терроризм не должен и не может быть связан с какой-либо религией и национальностью. По ее словам, данная точка зрения не должна использоваться для оправдания терроризма или контртеррористических действий, включая вмешательство в частную жизнь отдельных лиц.

«Движение Неприсоединения (ДН) решительно осудило и отвергло терроризм во всех его формах и вновь заявляет о своей поддержке положений резолюции 46/51 Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1991 года и других соответствующих резолюций ООН в отношении законности борьбы народов за свободу и осуществление права на самоопределение», — подчеркнула она.

Эршади подчеркнула, что Движение Неприсоединения (ДН) подтверждает свое уважение суверенитета, территориальной целостности и политической независимости всех наций в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций.

«Осознавая необходимость принятия немедленных и эффективных мер по ликвидации международного терроризма, Движение неприсоединения призывает все правительства в соответствии с Уставом ООН выполнять свои обязательства по международному праву и международному гуманитарному праву в борьбе с терроризмом, включая судебное преследование или выдачу лиц, совершивших террористические акты», — заключила она