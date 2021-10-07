Благовещенск, 7 октября, 2021, 04:50 — ИА Регнум. В столице Амурской области Благовещенске в конце 2022 году откроется второй в городе физкультурно-оздоровительный комплекс. Он буде больше первого и станет базой для школы олимпийского резерва, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 октября в пресс-службе правительства региона. Строительство объекта стоит более 600 млн рублей.

Yarregion.ru Здание ФОК

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«В 2022 году в 4-м квартале планируется запустить второй ФОК в Благовещенске. Он будет больше, чем тот, что уже был сдан в областной столице. Планируется, что там будет базироваться школа олимпийского резерва, которая сейчас не имеет своей базы, а занимается в арендованных помещениях», — рассказал министр физической культуры и спорта Приамурья Дмитрий Кутека.

Ещё один ФОК строится в селе Возжаевка, два физкультурно-оздоровительных комплекса скоро начнут работать в посёлке Магдагачи и селе Тамбовка. В планах также создать в Благовещенске ледовую арену, готовится проект.

Как сообщало ИА REGNUM, количество бюджетных мест в спортивной школе олимпийского резерва Приамурья было увеличено на 80. Помимо этого пополняется тренерский штат. Теперь заниматься бесплатно на восьми отделениях школы смогут 700 спортсменов.