Тегеран, 7 октября, 2021, 11:05 — ИА Регнум. 6 октября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан, находившийся с официальным визитом в Москве, отбыл из российской столицы в Бейрут. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иранский представитель намерен поздравить ливанский народ и правительство с формированием новой администрации в стране. Встреча с ливанскими официальными лицами также включена в повестку дня визита министра иностранных дел Ирана в Бейрут.

Во время своего пребывания в Москве Амирабдоллахян встретился с российским коллегой. Министры иностранных дел двух стран обсудили широкий круг двусторонних и региональных вопросов.

Выступая на совместной пресс-конференции по итогам встречи, министр иностранных дел Ирана заявил, что Исламская Республика и Россия планируют в ближайшее время разработать документ о стратегическом сотрудничестве.

Он также отметил, что обе стороны имеют одинаковые точки зрения на региональные события.