Тегеран, 7 октября, 2021, 11:05 — ИА Регнум. Китай как вторая мировая экономическая держава и Иран как один из основных производителей энергии обладают большими возможностями для расширения торгового сотрудничества, которое может укрепить взаимные связи в рамках политической и экономической дипломатии. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 6 октября.

В последние десятилетия Исламская Республика Иран постоянно поддерживала хорошие отношения с китайской стороной. Конечно, дружеские отношения уходят своими корнями в исторические культурные и экономические связи между двумя древними цивилизациями, которые восходят к эпохе Великого шелкового пути.

Новая ситуация в международных отношениях побуждает две страны создавать точные и правильные программы для дальнейших связей. Исламская Республика стремится укреплять всесторонние отношения с соседними и региональными государствами Азии, в частности с Китаем.

Китай являлся первым торговым партнером Ирана в прошлом иранском календарном году (с 21 марта 2020 года по 20 марта 2021 года). Общий объем торговли между Пекином и Тегераном за этот период составил около 19 миллиардов долларов.

Иран экспортирует в Китай фисташки, сухофрукты, специи, минеральное и промышленное сырье, строительные материалы, метанол, полиэтилен, ковры, стеклянную посуду, железные слитки, финики, виноград и фрукты, а также нефтепродукты.

Исламская Республика считается одним из ключевых пунктов инициативы «Один пояс — один путь». Таким образом, данная возможность может помочь оптимизировать проекты развития, использовать иранскую молодежную рабочую силу, а также ускорить планы по развитию инфраструктуры.

Как сообщает агентство IRNA, иранские экономические субъекты заинтересованы в расширении сотрудничества с китайскими фирмами. В связи с этим для обеспечения лучшего будущего требуется соответствующая дорожная карта, основанная на взаимных интересах народов и правительств двух стран.