Тегеран, 7 октября, 2021, 11:06 — ИА Регнум. 6 октября заместитель министра дорог и урбанизации Ирана Хейроллах Хадеми заявил, что официальные лица Исламской Республики и Армении провели плодотворные встречи, согласившись сохранить Кавказский транзитный маршрут открытым. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая перед журналистами во время посещения пограничного пункта Нурдуз на северо-западе страны, Хадеми отметил, что официальные лица Ирана и Армении согласовали три решения. По словам чиновника, первое решение состоит в том, чтобы сохранить открытым транзитный маршрут, соединяющий две страны.

Он подчеркнул, что остальные решения состоят в том, чтобы ввести в действие альтернативный маршрут, предложенный Арменией, а также перенести 20-километровую часть существующего маршрута, который пересекает Азербайджанскую Республику.

По словам Хадеми, Иран и Армения договорились о реконструкции опасных участков транзитной дороги Тато, в то время как продолжается строительство еще одной дороги в качестве четвертого участка транзитного маршрута Север — Юг.