Тегеран, 7 октября, 2021, 11:06 — ИА Регнум. Иранский фильм «Барсук» режиссера Казема Молаи завоевал две награды по итогам Глобального фестиваля ненасильственных фильмов в Канаде. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 6 октября.

Согласно официальному сайту мероприятия, фестиваль, основанный режиссеромБруно Пишюттойи продюсеромДарьей Трифув 2012 году, обращает внимание аудитории на ненасильственные фильмы. Данное кинособытие демонстрирует, что подобные фильмы не только способны добиться большого международного успеха, но и пользуются большим спросом у публики.

Глобальный фестиваль ненасильственных фильмов — самый важный и известный фестиваль ненасильственных фильмов в мире, который ежегодно проходит в режиме онлайн на своем потоковом канале.

В мероприятии, которое проходило с 23 сентября по 3 октября в режиме онлайн, приняли участие свыше 40 фильмов из 28 стран мира.