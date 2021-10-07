Якутия договорилась с Росагролизингом о модернизации сельского хозяйства
Якутск, 7 октября, 2021, 04:46 — ИА Регнум. В растениеводческих и животноводческих компаниях Якутии обещают провести масштабное обновление парка сельхозтехники и модернизацию. Соответствующее соглашение заключено с АО «Росагролизинг», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 сентября в пресс-службе министерства сельского хозяйства республики.
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Заключённое с Росагролизингом соглашение подразумевает совместное решение вопросов модернизации парка техники, а также реализации крупных сельскохозяйственных проектов в Якутии. В первую очередь финансовую поддержку на эти цели могут получить Якутская птицефабрика, Хатасский свинокомплекс и новые предприятия, занимающиеся производством пищевой продукции и птицеводством.
За 17 лет сотрудничества с Росагролизингом сельское хозяйство республики на льготных условиях получило 498 единиц техники стоимостью более 1,4 млрд рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, заготовка кормов для животных на территории Якутии в этом году не закрывает потребность региона в сене, сенаже и силосе. Из-за засухи план недовыполнен, сено частично закупают в других регионах.