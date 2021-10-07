Токио, 7 октября, 2021, 04:24 — ИА Регнум. Лёгкий вертолёт потерпел крушение в центральной части Японии. Об этом 7 октября сообщает агентство Kyodo.

D. Miller Вертолет

ЧП произошло в префектуре Каганава возле города Хадано. По предварительным данным, на борту вертолёта находился один пилот, сообщается о его гибели.

В настоящее время выясняются обстоятельства и причины произошедшего. На месте происшествия работают сотрудники спецслужб.

Ранее ИА REGNUM сообщало о потерпевшем крушение вертолёте вооружённых сил Туниса. ЧП произошло на востоке страны, погибли все три члена экипажа, находившиеся на борту воздушного судна.