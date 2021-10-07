Артём, Приморский край, 7 октября, 2021, 04:15 — ИА Регнум. В Артеме Приморья пациенты ковидного отделения написали в соцсетях о бедственном положении в больнице.

Александр Куликов ИА REGNUM Палата реанимационного отделения больницы

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"Хочется спросить у губернатора, у министра здравоохранения Приморского края: вы пациентов ковидного госпиталя в Артёме совсем за людей не считаете? Или у вас вдруг резко закончились финансы? Или их нещадно воруют?! Почему люди вынуждены спать на столетнем постельном белье с дырками и чудовищными пятнами? Людям приходится из дома привозить подушки и одеяла, чтобы нормально спать и согреться! Почему больные выпрашивают у врачей и медсестёр лекарства, чтобы всё-таки вылечиться? Почему в больнице не могут позаботиться о нормальном питании для больных? Сегодняшний завтрак из кусочка хлеба с сыром вообще поразил… Пожалуйста, разберитесь с этим бардаком!» — сообщение опубликовано на странице artem.news.plus.

В комментария подписчики мрачно шутят:

«Старая методика лечения — голодом и холодом», «А ложка в качестве леденца».

Приморцы говорят, что пациентам ковидного отделения не разрешают передавать еду, можно лишь фрукты и воду.

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