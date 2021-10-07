Красноярский край, 12 мая, 2003, 15:50 — ИА Регнум. Вчера в Ленинском районе Красноярска по ул. Энергетиков,20 в районе шиномонтажной мастерской в земле был обнаружен подозрительный предмет, похожий на дно снарядной гильзы. На место происшествия выезжали подразделения оперативных служб города, от ГУ ГО ЧС края - группа разминирования. После проверки было установлено, что обнаруженный предмет - артиллерийский снаряд, прошедший ствол, диаметром 37 мм, опасности не представляет. Боеприпас был изъят группой разминирования ОЭР края и уничтожен.