Тегеран, 7 октября, 2021, 06:52 — ИА Регнум. 6 октября азербайджанский депутат Фазиль Мустафа заявил, что Азербайджанская Республика стремится к добрососедским отношениям с Исламской Республикой Иран. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Азербайджанская Республика полностью поддерживает диалог в своих отношениях с Ираном и любой другой страной», — заявил Мустафа в интервью новостному изданию Yeni Sabah, отметив, что народ Азербайджанской Республики выступает за нормальные добрососедские отношения с Ираном.

«Мы всецело поддерживаем принцип добрососедства, при этом у нас нет проблем с Ираном. Никаких разногласий не произойдёт, пока у нас хорошие отношения с Ираном», — сообщил азербайджанский депутат.

Мустафа также подчеркнул, что Азербайджан не будет вмешиваться во внутренние дела Ирана и не будет участвовать в каких-либо санкциях или противодействующих мерах против этой страны.