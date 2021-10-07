Петропавловск-Камчатский, 7 октября, 2021, 03:54 — ИА Регнум. На Камчатке отстранённый от должности руководитель АО «Тепло земли», которое занимается добычей термальной воды и поставкой тепла потребителям, находясь под домашним арестом получил взятку в сумме 500 000 рублей, сообщил и корреспонденту ИА REGNUM 7 октября в краевом СУ СКР.

Tvoygorodpskov.ru Взятка

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Ранее 44-летний обвиняемый получил взятку в 5 млн. рублей. Деньги ему были переданы в аэропорту Елизово. Взамен руководитель энергетической компании согласовал замену материалов на стройке очистных сооружений на более дешевые. Строительство объекта осуществлялось с привлечением субсидии из федерального бюджета в сумме более 63 млн рублей.

Затем обвиняемый получил ещё одну взятку, находясь уже под домашним арестом. В настоящее время он заключен под стражу.

Расследование уголовного дела завершено и передано прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке 39-летний житель Усть-Большерецкого района попался на крупной взятке, которую он вложил в папку на рабочем столе начальника отдела ГИБДД.