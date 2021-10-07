Кабул, 7 октября, 2021, 03:41 — ИА Регнум. Правила проведения свадеб установило пришедшее к власти в Афганистане радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 6 октября сообщает телеканал Afghanistan International.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

В частности, на свадьбе категорически запрещается живая музыка. Также запрещено проведение церемонии никаха (мусульманский брачный обряд) перед праздничным угощением. Кроме того, во время торжества мужчинам и женщинам предписано находиться в разных помещениях.

Решение о регламенте свадебных обрядов было принято в ходе специального заседания министерства исламского призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного. Данное ведомство было создано талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вместо министерства по делам женщин, оно является аналогом органа под названием «Повеление благого и запрет предосудительного», существовавшего в Афганистане в 1996—2001 годах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что состояние экономики в Афганистане оценено в ООН как катастрофическое.