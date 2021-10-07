Южно-Сахалинск, 7 октября, 2021, 03:22 — ИА Регнум. На Сахалине в Северо-Курильске в ночь с 6 на 7 октября был отстрелян медведь, который в очередной раз вышел в населённый пункт, сообщили ИА «Сахалин и Курилы» в местной администрации.

Alexas_Fotos Медведь

Читайте также: Огромный медведь держит в страхе жителей Курил

Косолапый несколько раз выходил к людям. В основном его привлекали мусорные баки. Власти города рекомендовали жителям не отпускать детей одних на улицу, особенно в вечернее время.

Сотрудникам ОМВД и Госинспекции лесничества удалось отследить хищника и отстрелить его.

Тем не менее местному населению рекомендовали соблюдать меры предосторожности — в городе могут появиться другие медведи.

Как сообщало ИА REGNUM, по Северо-Курильску вот уже несколько дней бродит огромный бурый медведь. Вечером 5 октября местные жители засняли на видео как косолапый хищник гулял по площади, сообщилоИА «Сах.ком».